Björk inizierà un tour orchestrale, in giro per l’Europa: prima data fissata a luglio.

Björk avvierà, nell’estate 2020, un nuovo tour sperimentale, dal titolo Björk Orchestral. Offrirà ai fan la possibilità di ascoltare l’artista islandese, regina della musica d’avanguardia – in un arrangiamento acustico classico, partendo da Mosca – all’inizio di luglio.

Si fermerà ad Helsinki, Berlino, Parigi, poi Cheshire per il Bluedot Festival, dove si esibirà con la riverita Hallé Symphony Orchestra di Manchester. Scopriamo insieme tutte le date in programma di questo nuovo tour orchestrale dell’eclettica artista del nord Europa.

Bjork, tour orchestrale europeo a partire da luglio 2020

Björk ha annunciato una serie di spettacoli orchestrali che si terranno a luglio. Gli show, che fanno parte di quello che è stato defnito Björk Orchestral, presenteranno “arrangiamenti di corde acustiche del lavoro svolto finora” e si terranno in Russia, Finlandia, Germania, Francia e Inghilterra.

All’inizio di quest’anno, Björk ha creato una colonna sonora per un hotel boutique a New York. Il suo ultimo album, Utopia, è uscito nel 2017.

Ecco le date del tour orchestrale:

2 luglio 2020: Mosca, Russia – Crocus Music Hall

6 luglio 2020: Helsinki, Finlandia – Hartwall Arena

9 luglio 2020: Berlino, Germania – Waldbühne Open Air

17 luglio 2020: Parigi Francia – Siene Musicale

20 luglio 2020: Parigi, Francia – Siene Musicale

26 luglio 2020: Cheshire, Inghilterra – Bluedot Festival.

Di seguito, il video di Arisen My Senses:

Bjork e Microsoft: la collaborazione per la colonna sonora di un hotel

All’inizio di gennaio, la regina della musica d’avanguardia e Microsoft hanno collaborato per creare una colonna sonora generativa chiamata Kórsafn (“kór” che significa corale e “safn” che significa archivi) per la hall dell’hotel di New York, Sister City.

Questa nuova esperienza utilizza la tecnologia avanzata di intelligenza artificiale di Microsoft per interpretare musicalmente l’ambiente esterno dell’hotel.

In questo modo, va a crearsi una una colonna sonora reattiva e in continua evoluzione che presenta pezzi degli arrangiamenti corali preferiti di Björk, che ha realizzato nel corso della sua lunga carriera.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/bjork/

