Biondo, nonostante sia stato eliminato da Amici, fuori ha molti fan e durante le prove di un suo concerto allo SlimeFest di Mirabilandia è rimasto letteralmente in mutande e no, non era uno sketch voluto.

Complici dei pantaloni troppo larghi, il trapper è rimasto in mutande nel bel mezzo di Deja-Vu, ma da vero professionista (!!||11″!) ha saputo riprendersi alla grande senza interrompere l’esibizione.

Purtroppo la maglia extra large non ci ha permesso né di vedere la mercanzia, né di scoprire se Biondo è team boxer o team slip.