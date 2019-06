Biondo ed Emma Muscat si sono lasciati, dopo circa due anni di storia.

“Volevamo dirvi una cosa importante che sentiamo il bisogno di condividere con voi. Io ed Emma non stiamo più insieme da un paio di settimane, ma questo non toglie niente all’anno e mezzo di relazione che abbiamo vissuto. Ci vogliamo bene, siamo amici, ora siamo a pranzo insieme, ma abbiamo deciso di lasciarci. Noi due siamo felicissimi insieme ed è bello che dopo un anno e mezzo non proviamo rancore, non è cambiato niente, ma ci troviamo meglio così. Non stiamo male, questa estate ci vedremo in giro insieme con la nostra canzone, quindi non vi preoccupate”