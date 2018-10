Biondo, ospite ad un festival musicale a Malta insieme alla sua fidanzata Emma Muscat, durante l’intervista ha avuto non pochi problemi di lingua ed ha risposto per un terzo in inglese sbagliato, per un terzo in italiano-romanaccio e per il restante terzo in versi.

“Yes the night ho mangiato il pesce uno dei più buoni della mia vita capite? Yo […] Next friday venerdì prossimo I will drop a new single Vodka, il mio nuovo singolo sarà fuori venerdì prossimo su Spotify, iTunes ed a breve il nuovo disco. Tante news!”.

Questi mesi di convivenza con una fidanzata madrelingua inglese a quanto pare sono serviti a poco.

Semplicemente geniale.