Adele: la carriera, la vita privata e le curiosità sulla cantante britannica di Hello e Someone Like You.

Una delle voci più rappresentative del ventunesimo secolo, ma forse anche dell’intera storia della musica leggera, è quella di Adele. Cantante dotata di un talento straordinario, ha saputo mostrare in pochissimi anni una maturità artistica invidiabile, raggiungendo numeri di vendite ineguagliabili.

Ha venduto infatti oltre 40 milioni di album. Un numero impressionante considerando che fin qui, di album, ne ha pubblicati solo 3. Andiamo a ripercorrere la sua carriera e a scoprire alcune curiosità sulla soulwoman londinese.

Chi è Adele: la biografia

Adele Laurie Blue Adkins è nata a Londra il 5 maggio 1988 sotto il segno del Toro. Cresciuta nel quartiere di Tottenham con la madre, dopo che il padre aveva abbandonato la famiglia quando lei aveva solo due anni, si è trasferita successivamente a Brighton e poi a Brixton.

Già da bambina si appassiona alla musica ascoltando gruppi di sole donne come le Spice Girls o le Destiny’s Child. Da adolescente si sposta sui grandi classici della musica soul e jazz come Ella Fitzgerald ed Etta James. Dopo il diploma ha iniziato sognare di diventare una cantante, caricando su MySpace le sue canzoni. Il pubblico inizia a seguirla, anche in seguito di alcune sue apparizioni televisive.

Inizia così la sua fulminea ascesa. Il primo singolo lo pubblica nel 2007, ma è con quello dell’anno dopo, Chasing Pavements, che ottiene un successo eccezionale in Europa e negli Stati Uniti.

Arriva dopo solo un mese l’album di debutto, 19, dall’età che aveva al momento del lancio. A produrlo un nome di grande rilievo, Mark Ronson, che aveva già lavorato con Amy Winehouse in Back to Black.

Forte di un successo commerciale straordinario, con oltre 6 milioni e mezzo di copie vendute, ha ottenuto una serie di riconoscimenti, tra cui un Grammy per la Miglior artista esordiente.

La sua parabola sembrerebbe destinata a scendere subito, vista la rapidità con cui è ascesa. E invece, nel 2010 lancia un nuovo singolo, Rolling in the Deep, per anticipare l’album 21.

Con questo brano divenuto ad oggi un classico, l’artista inglese per la prima volta raggiunge la vetta della classifica americana. Trascinato da Rolling in the Deep, 21 si conferma un successo sia di pubblico che di critica, e segue in tutto e per tutto quanto fatto dal disco di debutto.

Per dare un’idea dell’exploit della cantante in questi anni, il suo secondo singolo, Someone Like You, ottiene la doppia certificazione di platino nel Regno Unito in poche settimane, diventando il primo singolo con più di un milione di copie in Inghilterra nel decennio 2010.

Nel 2012 vince ben 6 premi ai Grammy, tra cui Record of the Year, Song of the Year e Album of the Year, stabilendo con Beyoncé un record: quello di maggior numero di premi ricevuti da un’artista femminile in una sola serata.

Nello stesso anno viene scelta per cantare il brano Skyfall, title track dell’omonimo film su James Bond. Con questo pezzo straordinario vince, tra l’altro, l’Oscar per la miglior canzone originale.

Dopo un periodo di pausa dalle scene musicali, torna con un singolo nell’ottobre del 2015: s’intitola Hello e anticipa il terzo album, 25. Ancora una volta Adele fa centro. Hello diventa il primo pezzo a superare la soglia del milione di download in una sola settimana negli Usa.

È solo il preludio per l’ennesimo successo discografico della cantante inglese, che con 25 si prende nuovamente la vetta di numerose classifiche in tutto il mondo, rompendo record su record sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito.

Dopo aver fatto ancora incetta di premi ai Grammy Award (5 su 5 nel 2017), la cantante annuncia di volersi ritirare per via del troppo stress dei tour in giro per il mondo. Cosa fa oggi Adele? Per ora rimane ai margini del mondo dello spettacolo. Vista la sua giovane età, però, l’aspettiamo il prima possibile di nuovo sulla scena.

Adele

La vita privata di Adele

Una delle caratteristiche che forse ha reso Adele il grande personaggio che è stato nei suoi cinque anni di gloria è anche la sua riservatezza assoluta. Sulla sua vita privata conosciamo pochi dettagli.

Sappiamo che nel 2012 ha dato alla luce il suo unico figlio finora, nato dalla relazione con Simon Konecki. Con quest’ultimo si è sposato nel 2016 in gran segreto, per poi lasciarsi nel 2019 per ragioni sconosciute.

6 curiosità sulla cantante

-Adele è alta 1 metro e 75.

-Con Duffy e Amy Winehouse è stata considerata la miglior esponente del soul bianco anni Duemila.

-Con 25 è diventata la prima artista nella storia a vendere più di 3 milioni di copie in una sola settimana negli Stati Uniti.

-Nel novembre 2011 è stata costretta a operarsi per un’emorragia alle corde vocali.

-Ha cantato durante la manifestazione in omaggio di George Michael dopo la morte del grande cantante degli Wham. Nell’occasione ha interpretato sia la sua Hello che Fastlove dell’indimenticabile George.

-Su Instagram Adele ha un account ufficiale da oltre 30 milioni di follower.

Di seguito il video di Someone Like You di Adele: