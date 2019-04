Barbra Streisand: la carriera in musica, la vita privata e tutte le curiosità sull’icona dello spettacolo americano.

Ci sono pochi nomi rimasti impressi nella storia dello spettacolo senza confini tra un genere artistico e l’altro. Tra questi uno dei più importanti è senza ombra di dubbio quello di Barbra Streisand.

Cantante, attrice, produttrice, regista. Non c’è nulla che la Streisand non abbia fatto, raggiungendo sempre risultati leggendari. Andiamo a scoprire insieme la sua carriera musicale, alla ricerca di curiosità e segreti che l’hanno resa l’icona immortale che è oggi.

Chi è Barbra Streisand

Barbara Joan Streisand è nata a New York il 24 aprile 1942 sotto il segno del Toro. Cresciuta in una famiglia ebrea di Brooklyn, subisce la morte del padre quando ha solo quindici mesi. La madre si risposa presto e il rapporto tra la piccola Barbra e il patrigno rimane per molti anni tormentato.

Figlia di un soprano mancato, inizia a muovere presto i primi passi nel mondo della musica. Nel 1962 firma il suo primo contratto per la Columbia e lancia il disco The Barbra Streisand Album, che gli vale ben due Grammy nel 1963. Forte di questo successo arriva in top ten nella classifica Billboard con tre dischi contemporaneamente, diventando l’unica rivale del rock and roll e del boom dei Beatles.

Di seguito un’esibizione di Barbra sulle note di A Taste of Honey:

Con questi primi successi cresce anche la sua fama nell’ambiente di Broadway, dove debutta già nel 1962. L’exploit arriva però solo due anni più tardi, quando diventa protagonista del musical che la renderà celebre in tutto il mondo: Funny Girl.

Da allora, tra cinema, teatro e televisione, la carriera di Barbra si è divisa in molteplici mondi, non rinunciando mai però alla musica. In oltre 50 anni di carriera ha inciso più di 60 album.

Tra i suoi più grandi successi vale la pena ricordare Evergreen (Love Theme from A Star is Born), Woman in Love e The Way We Are:

Verso la metà degli anni Ottanta la ritroviamo in vetta alle classifiche americane con The Broadway Album, disco cui partecipano, tra gli altri, Paulinho da Costa, David Foster e Stevie Wonder. Negli anni Novanta, dopo circa due decenni di assenza dai palchi, torna a esibirsi in pubblico per un concerto di Capodanno del 1994.

Viene premiata nel 1995 con un Grammy alla carriera e due anni più tardi torna al successo planetario con l’album Higher Ground. Cosa fa oggi Barbra Streisand? Continua a essere una delle donne più amate dello showbusiness americano e non ha di certo appeso il microfono al chiodo. L’ultimo suo disco, Walls, risale al 2018. E tutto fa credere che possa non essere il capitolo conclusivo della sua carriera.

La vita privata di Barbra Streisand: marito e figli

Barbra è stata sposata due volte. La prima con l’attore Elliott Gould, padre di Jason, il suo unico figlio nato nel 1967. Negli anni Settanta la sua storia più importante è stata quella con Jon Peters, uomo con cui non è però mai convolata a nozze.

Dopo svariate relazioni saltuarie, come quella con Omar Sharif, ha ritrovato l’amore in un altro attore, James Brolin, sposato nel 1998.

10 curiosità sull’artista

-Barbra Streisand è alta 1 metro e 65.

-È una delle poche artiste a far parte dell’elite degli EGOT, ovvero i nomi dello spettacolo che hanno vinto almeno un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award.

-Da parte di padre è di origine galiziana, da parte di madre russa.

-Tra le sue interpretazioni cinematografiche più celebri va ricordata A Star is Born, il primo remake del film che ha consacrato nel 2018 anche la carriera di Lady Gaga.

-La prima volta che si è esibita è stata in un bar gay di Manhattan.

-Una delle sue cantanti preferite è stata fin da subito Judy Garland, ma ha sempre ammirato anche Billie Holiday.

-Con l’album Love Is the Answer del 2009 è diventata ad avere almeno un album al numero uno della classifica americana per cinque decenni consecutivi.

-Politicamente è fin dalla giovinezza schierata con il Partito Democratico statunitense.

-Tra le sue attrici preferite ricordiamo Eleonora Duse, Anna Magnani, Mariangela Melato e Monica Vitti.

-Su Instagram Barbra Streisand ha un account ufficiale da oltre 900mila follower.

Di seguito il video di Memory, una delle canzoni di Barbra Streisand più amate in assoluto:

