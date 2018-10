Si chiama Luna Melis e a X Factor ha già conquistato tutti, staccando un biglietto per gli Home Visit dopo aver convinto Manuel Agnelli ai bootcamp. Ecco chi è la giovane cantante!

Giovane, talentuosa e con la passione per la musica: è Luna Melis, una concorrente di X Factor 12 che ha conquistato tutti con le sue esibizioni alle Audition e alla prima puntata dei Boot Camp: scopiamo di più su di lei!

Chi è Luna Melis: la biografia

Luna Melis è nata il 15 gennaio 2002 sotto il segno del Capricorno e viene da Uta, un piccolo paesino in provincia di Cagliari. Per lei c’è sempre stata una sola passione, la musica, e fin da piccola Luna comincia a cantare e a mettersi in mostra. Non sarà un caso che tutti attorno a lei si accorgeranno presto di una cosa: la sua voce è davvero fuori dal comune.

Intimata così dalla famiglia a continuare nel suo percorso musicale, Luna comincia così a suonare anche il pianoforte, prendendo lezioni e cercando di incastrare tutto con la scuola: Luna, infatti, al momento frequenta il Liceo Linguistico Eleonora D’Arborea, a Cagliari.

Luna Melis: X Factor 12 e la passione per la musica

Un’esibizione, la sua, che ha convinto Manuel Agnelli a darle la sedia. Bootcamp superati, dunque, e ora a Luna spettano gli Home visit. Ma per chi non lo sapesse, questa non è la prima apparizione in pubblico per la cantante, che ha partecipato già diversi anni fa ad un altro programma televisivo. Era il 2013 quando Luna prende parte a Io canto, all’epoca condotto da Jerry Scotti.

Ecco l’esibizione di Luna Melia a X Factor 2018:

La vita privata di Luna Melis: fidanzato e…

Come detto, Luna ha la grande passione per la musica, che oltre alle lezioni coltiva tramite un canale su Youtube, dove posta video di cover suonate e reinterpretate da lei. Per quanto riguarda l’amore, invece, pare che Luna Melis nonostante la sua giovane età abbia già un fidanzato.

Stando al suo profilo Instagram, dove lei condivide spesso foto in sua compagnia, si chiama Andrea Wissmann, e come si capisce dal suo cognome è di origini americane!

