Maria Callas: la biografia, la carriera, la vita privata e le curiosità sul soprano più famoso di tutti i tempi.

Maria Callas è probabilmente la più grande icona della storia della musica. Un’artista capace di uscire dall’ambito della lirica per diventare un personaggio pop al pari di attrici hollywoodiane come Marilyn Monroe.

Riassumere la sua lunga vita ricca di aneddoti è complicatissimo. Andiamo però a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua sfera intima.

Chi era Maria Callas: la biografia

Anna Maria Cecilia Sophia Kalos (contrazione di Kalogheropoulou), questo il vero nome di Maria Callas, nacque a New York il 2 dicembre 1923 sotto il segno del Sagittario. Figlia di genitori greci, stando alle testimonianze dell’epoca mostrò fin da bambina una predilizione per la musica. Pare che a tre anni già ascoltasse arie d’opera e a quattro riuscisse a eseguire le prime melodie al pianoforte.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/MariaCallasOfficial

Nel 1928 venne investita da un’automobile e trascinata per diversi metri. Ricoverata in coma, ne uscì solo dopo 22 giorni. Fu solo allora, secondo la madre, che mostrò il carattere irascibile e scontroso che la fece diventare negativamente famosa nell’ambiente musicale nel corso della carriera.

Trasferitasi in Grecia nella seconda metà degli anni Trenta, studiò in Conservatorio ad Atene e cominciò la sua vita artistica ottenendo fin da subito ruoli di un certo rilievo.

Di seguito una performance di Maria sulle note dell’aria Casta Diva:

Nel 1939 conobbe il celebre soprano Elvira de Hidalgo, fondamentale per questa fase della sua carriera. Nonostante lo scoppio della guerra, Maria continuò a cantare e a godersi un grande successo, anche in opere e lavori di direzione tedesca, guadagnandosi tra l’altro da alcuni colleghi l’appellativo non proprio positivo di collaborazionista, per aver accettato di lavorare con professionisti di origine teutonica.

Dopo una breve parentesi negli Stati Uniti nel dopoguerra, la Callas si traferì in Italia. Fu qui che ottenne la consacrazione definitiva, grazie a un caso del tutto fortuito: le venne chiesto di sostituire l’indisposta il soprano Margherita Carosio ne I puritani di Vincenzo Bellini. E la sua performance ammaliò tutti.

Nel 1951 finalmente venne scritturata dalla Scala di Milano e iniziò il periodo d’oro della sua carriera. Per almeno sei anni, fino al 1957, Maria fu in assoluto il sovrano più stimato in Italia e all’estero.

Nel video un’esibizione di Maria negli anni Sessanta:

Contemporaneamente, si trasformò anche esteticamente. In due anni, tra il 1952 e il 1954, grazie a una dieta Maria Callas perse 36 chili. Inoltre, prese a modello Audrey Hepburn, che apparentemente sembrava quanto di più distante potesse esserci da lei. Ma fu anche questa trasformazione a permetterle di esprimersi sul palco in maniera inimitabile.

Dal 1958 la sua voce iniziò a dare segni di cedimento, insieme anche alla sua psiche, condizionata dalle pressioni e dagli estenuanti tour cui era stata costretta per anni. Gli anni Sessanta furono contrassegnati dalla depressione per problemi soprattutto di natura personale. Il suo ultimo tour fu nel 1973-74. Poi, complice la morte di alcune delle persone più importanti della sua vita, decise di ritirarsi dalle scene.

Maria Callas: la morte

Il più grande soprano di sempre morì il 16 settembre 1977, attorno alle 13.30. Come causa del decesso fu indicato un arresto cardiaco, ma voci insistenti in quegli anni parlarono di suicidio.

Stando alla versione ufficiale, comunque a indebolire il suo cuore fu una grave disfunzione ghiandolare e il drastico dimagrimento degli anni passati. Inoltre, da tempo la Callas era insonne e aveva iniziato a far uso di dosi massicce di Mandrax.

La vita privata di Maria Callas: marito e figli

Il marito di Maria Callas fu l’imprenditore Giovan Battist Meneghini, sposato il 21 aprile 1949.

Il soprano conobbe per la prima volta Aristotele Onassis il 3 settembre 1957 idurante un ricevimento a Venezia. I due si incrociarono nuovamente a Parigi nel 1958, quando il miliardario rimase folgorato dalla sua performance all’Opéra Garnier.

Completamente preso dalla Divina, Onassis la invitò nel 1959 a trascorrere le vacanze estive sul suo yacht Christina per una crociera insieme a Winston Churchill e alla moglie, oltre ad altre importantissime personalità internazionali. La cantante accettò e, al ritorno dalla vacanza, si ritrovò innamorata perdutamente del connazionale.

La notizia divenne di dominio pubblico e il matrimonio con Meneghini andò ufficialmente in crisi, fino alla separazione nel 1959.

Maria Callas e Onassis si frequentarono per diversi anni, ma quando lei rinunciò alla cittadinanza americana e italiana per tornare alla greca, sperando di potersi sposare con il magnate, quest’ultimo le voltò le spalle e decise di prendere in moglie la vedova di John Fitgerald Kennedy.

Nonostante il nuovo matrimonio, Onassis non smise di farsi vivo con Maria, ma la storia tra i due continuò tra mille tormenti fino alla morte dell’armatore nel 1975.

Sai che…

-Maria Callas era alta 1 metro e 72.

-Secondo alcune testimonianze degli ultimi anni, nel 1960 Maria Callas partorì un figlio morto, frutto della sua passione con Onassis. Una tragedia che si portò dentro segretamente per tutta la vita.

-Data la sua fama mondiale e il suo talento, Maria si guadagnò presto l’appellativo di Divina.

-Per molti anni non si seppe quale fosse la sua data di nascita. La cantante venne infatti registrata all’anagrafe il 3 dicembre, ma la madre riteneva fosse nata il 4 dicembre. In realtà, è stato assodato col tempo che nacque il 2 dicembre.

-Maria Callas era di religione cristiana greco-ortodossa.

-Per sua scelta, il suo corpo fu cremato poco dopo la sua morte.

-Nell’immediato dopoguerra, negli Stati Uniti, in attesa di essere scritturata lavorò come baby sitter.

-Uno dei tanti misteri che riguarda la vita della Callas è la scomparsa dei suoi gioielli dopo la morte. Non si è mai saputo infatti se siano andati rubati o semplicemente perduti.

-Le è stato intitolato un cratere su Venere.

-Importanti per la seconda parte della carriera di Maria Callas furono Pier Paolo Pasolini e Franco Zeffirelli.

Di seguito Un bel dì vedremo, eseguita da Maria Callas:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/MariaCallasOfficial