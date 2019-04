Anna Oxa: la biografia, la vita privata e tutte le curiosità sulla straordinaria cantante barese.

Anna Oxa è un personaggio unico nel panorama musicale italiano. Al di là della grande varietà di sonorità sperimentate nella sua carriera, è riuscita a imporsi come artista pop pur mostrando un look quasi sempre al limite del trasgressivo, con atteggiamenti che non di rado le hanno attirato critiche da più parti.

Andiamo a ripercorrere insieme la sua carriera, ricordandone i maggiori successi dovuti a un talento davvero cristallino.

Chi è Anna Oxa: la biografia

Anna Hoxha è nata a Bari il 28 aprile 1961 sotto il segno del Toro. Figlia di un uomo albanese, originario di Kruja, e di una donna italiana, Anna trascorre l’infanzia e l’adolescenza nella città natale, e si diplma al liceo artistico Giuseppe De Nittis.

Già da bambina inizia a cantare nei pianobar della città pugliese, e a soli 15 anni incide il suo primo 45 giri. Sponsorizzata da Fossati, debutta nel 1978 al Festival di Sanremo con la splendida Un’emozione da poco. Vestita da punk con un look chiaramente androgino, creato apposta per lei da un ispirato Ivan Cattaneo, Anna sfiora la vittoria, arrivando seconda dietro ai Matia Bazar.

Di seguito il video di Un’emozione da poco, la canzone di Anna Oxa più famosa in assoluto:

Esce nello stesso anno il suo primo album, Oxanna. Segue l’anno successivo il secondo, Anna Oxa, uscito dopo l’inizio di una proficua amicizia e collaborazione con Lucio Dalla e Rino Gaetano.

Tra i brani più apprezzati di questo secondo LP c’è anche una cover italiana di Because the Night di Patti Smith. Dopo aver pubblicato un terzo album, lascia la RCA Italiana e firma per la CBS. Torna a Sanremo nel 1982 con un look totalmente rinnovato, capelli biondi e grande sensualità, presentando Io no.

Continua negli anni successivi a presenziare a Sanremo, pur senza trovare il successo del debutto. In questo periodo lancia comunque uno degli album più apprezzati della sua carriera: È tutto un attimo. Per arrivare finalmente al successo sul palco dell’Ariston deve invece aspettare il 1989, quando riesce a trionfare in coppia con Fausto Leali con la splendida Ti lascerò.

Partecipa ancora a Sanremo l’anno dopo con Donna con te, splendido brano assegnato inizialmente a Patty Pravo, che però si rifiutò di interpretarla proprio all’ultimo. Nel 1994 è invece alla conduzione del Festival, in un’edizione che non lascerà particolarmente il segno.

Torna sul podio, al secondo posto, nel 1997 con Storie. Si tratta del preludio al suo secondo successo, nel 1999, con la celebre Senza pietà. Gli anni Duemila sono più avari di successi e, oltre a collezionare altre partecipazioni a Sanremo, la cantante finisce per rallentare la propria attività artistica e apparire solo di rado in contesti televisivi come Amici di Maria De Filippi.

Cosa fa oggi Anna Oxa? Continua a portare in tour la sua musica, emozionando tutti i suoi fan ma ormai senza un progetto concreto di rilancio con un nuovo album. L’età è però ancora dalla sua parte: ci aspettiamo sorprese nei prossimi anni.

La vita privata di Anna Oxa: marito e figli

Il primo matrimonio di Anna Oxa è quello con Franco Ciani, cantautore con cui l’artista sta per almeno un decennio dagli anni Ottanta ai primi Novanta. Dopo la fine del loro rapporto, Anna si mette con Gianni Belleno, già batterista dei New Trolls. Dal loro rapporto nascono i suoi due figli, Francesca e Qazim.

Nel 1999 si è risposata con il magnate Behgjet Pacolli, ma nel 2002 anche questo rapporto è finito. La sua ultima relazione di un certo rilievo è quella con Marco Sansonetti, la sua guardia del corpo di 22 anni più giovane di lei. Nel 2017 i due si sono lasciati e Marco è stato arrestato per usura, violenza e sequestro di persona.

5 curiosità sulla cantante

-Anna Oxa è alta 1 metro e 75.

-Da diversi anni ha dichiarato di essere diventata vegana.

-Nel 1986 ha fatto scandalo a Sanremo per aver mostrato l’ombelico durante la propria esibizione.

-Ha indossato per il suo terzo matrimonio un abito nero.

-Su Instagram Anna Oxa non ha alcun account ufficiale.

Di seguito il video di Senza pietà:

