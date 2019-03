Antonio Sorgentone: ecco chi è il pianista-acrobata che ha vinto Italia’s Got Talent 2019 grazie alle su esibizioni… infuocate.

Il vincitore di Italia’s Got Talent 2019 è Antonio Sorgentone. Il pianista virtuoso ha conquistato la quarta edizione dello show con il 18,26% delle preferenze, superando il prestigiatore Andrea Paris e il mimo Nicola Virdis.

Un trionfo per il primo Golden Buzzer di quest’edizione, che aveva stregato fin da subito Mara Maionchi. Una che di talenti se ne intende. Scopriamo insieme qualcosa in più su questo spettacolare artista.

Chi è Antonio Sorgentone: la biografia

Antonio Sorgentone, classe 1983 originario dell’Abruzzo (vive a Giulianova), è un cantante e pianista dotato virtuoso e… vintage. Nato e cresciuto in una famiglia di strumentisti, ha iniziato a suonare il pianoforte a 10 anni, mostrando subito un grande talento.

Ispirato da maestri del jazz, del boogie woogie e dello swing, quali gli italiani Renato Carosone o Fred Buscaglione, ma anche dal rock and roll senza respiro di Jerry Lee Lewis, ha iniziato una carriera artistica che lo ha portato a diventare in pochi anni uno dei migliori artisti nostrani del suo genere.

Il suo percorso di vita artistico lo ha portato a suonare già in oltre seicento piazze nel mondo, con spettacoli anche in Paesi importanti come la Francia, la Germania e la Svezia. Ha anche composto colonne sonore originali per film di vario genere, e un suo brano è stato utilizzato come jingle per uno spot della Volkswagen andato in onda in Polonia nel 2013.

Il suo trampolino di lancio è stato però Italia’s Got Talent. Grazie allo show televisivo ha potuto mostrare infatti le sue capacità artistiche e spettacolari, conquistando il pubblico. Che sia l’inizio di una nuova vita? Ecco il video di una sua esibizione:

3 curiosità su Antonio Sorgentone

-Ha dato prova di grande umiltà durante la finale di Italia’s Got Talent 2019, andata in onda il 22 marzo. L’artista ha infatti ringraziato i musicisti che si sono esibiti con lui, sottolineando come senza il loro contributo non sarebbe mai riuscito a vincere.

-Ha collaborato con il comico romano Greg e con Clem Sacco, icona del rock demenziale.

-Su Instagram Antonio Sorgentone ha un account da oltre 5mila follower.

