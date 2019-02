La bambina resta a lungo in silenzio. Ha il volto pieno di lividi, ha perso molto sangue. Quando le chiedono cosa le sia successo, prima risponde scrollando le spalle: « Nulla » . Ma poi, lentamente, comincia a ricordare. E dice: « Finalmente me ne vado da quella casa » . Ha ragione, il giudice di Napoli Nord Antonino Santoro, quando scrive che « si fa fatica a giungere alla fine del verbale » del delitto di Cardito « tanto è l’orrore che vi è rappresentato ».

AVERSA –

Le pagine dell’ordinanza che dispone il carcere per Tony Essobti Badre, l’uomo che ha ucciso a bastonate uno dei tre figli della sua compagna, il piccolo Giuseppe, 6 anni appena, ferendo gravemente anche la sorellina Noemi, solo un anno più grande, sono come una finestra spalancata sui luoghi più oscuri e insondabili della violenza umana.



Il fotogramma di Noemi che, mentre viene accompagnata in ospedale, confida agli infermieri di sentirsi sollevata per aver abbandonato l’abitazione di Cardito dove la madre si era trasferita sei mesi fa per seguire Tony, è solo una delle sequenze di questo dramma. Le scene più crude raccontano la furia « insensata » di un uomo che spezza una scopa con il ginocchio e infierisce su due bambini inermi persino mentre sono ormai sul pavimento, sfiniti. I due tentano di difendersi alzando le braccine in segno di resa, come il piccolo destinato a salire sul treno per Auschwitz. Ma non serve a nulla, perché l’uomo continua a colpirli. La madre, Valentina, cerca di intervenire per difenderli. « Ci ho provato – racconta – ma lui mi ha dato un morso sulla spalla e mi tirava i capelli. Ho tentato di farlo smettere, ma picchiava anche me», si dispera la donna che spiega di aver messo in salvo la figlioletta più piccola, 4 anni appena, nascondendola sul letto con una copertina.



Ma perché tutto questo? Perché? « Sono una persona un po’ nervosa – concede Tony – mi dispiace per quello che è successo, volevo bene a Giuseppe. Penso di aver perso il controllo » . E sì, ammette, « forse questa volta ho esagerato » . Era successo altre volte, annuisce Valentina, eppure mai in questo modo. Aveva picchiato anche lei, spesso. «Calci, pugni, sputi in faccia » . Ma nessuno era intervenuto né lei aveva denunciato.

Domenica mattina, Tony era piu nervoso del solito perché i bambini, dopo aver rotto la sera prima un letto appena comprato, « facevano baccano e non lo facevano dormire » . Per questo la Procura di Napoli Nord diretta da Francesco Greco gli contesta l’aggravante dei futili motivi. Dunque ha massacrato i bambini perché lo avevano svegliato. «Valentina non c’entra nulla, ho fatto tutto da solo», ripete Tony. Anche lui riferisce di aver preso a morsi la compagna mentre lei tentava di farlo desistere. Al giudice, la testimonianza della donna, che non è indagata, appare credibile, riscontrata anche dalla polizia scientifica. Quello che è successo quando la furia dell’uomo si è placata, è al vaglio della squadra mobile diretta da Luigi Rinella.