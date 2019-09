di Sara Di Sciullo

Prima udienza, oggi davanti al Tribunale monocratico di Ancona, del processo nei confronti dell’omeopata Massimiliano Mecozzi, al quale si erano rivolti i genitori di Francesco, il bambino di Cagli (Pesaro Urbino) morto a 7 anni all’ospedale di Ancona, il 27 maggio 2017, per un’otite curata con rimedi omeopatici e poi degenerata in una encefalite. Sono stati ammessi come parti civili i nonni del bambino e l’Unione nazionale dei Consumatori (Unc), rappresentata dall’avvocato Corrado Canafoglia. L’Unione nazionale dei consumatori, presieduta da Massimiliano Dona, ha indicato come consulenti in questa vicenda il virologo Roberto Burioni, l’infettivologo Matteo Bassetti, il professor Pellegrino Conte e il medico Salvo Di Grazia. E’ l’inizio di una collaborazione tra l’Unc e il ‘patto trasversale per la scienza’, promosso tra gli altri da Guido Silvestri, Andrea Cossarizza, Roberto Burioni e Pier Luigi Lopalco.

