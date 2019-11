Una vita in salita, quella del piccolo Giovannino. Nato a Torino con una malattia molto rara, al momento incurabile, è stato abbandonato in ospedale dai genitori. Ha superato indenne le prime, insidiose, settimane di vita, “quando era altissimo il rischio di infezioni e sepsi. E ora, dopo che la sua storia è stata resa nota dalla stampa, abbiamo ricevuto già una decina di chiamate da parte di famiglie in tutta Italia che vorrebbero adottarlo“. A dirlo all’AdnKronos Salute è Daniele Farina, direttore della Neonatologia dell’Ospedale Sant’Anna di Torino, dove il bimbo, che ora ha “4-5 mesi”, è nato, concepito con un trattamento di fecondazione eterologa.

