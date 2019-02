È rimasto solo in classe, ancora una volta. Ma – secondo caso nel giro di tre mesi – è accaduto nella sua nuova scuola elementare: la San Filippo Neri di Bari. Giovedì 14 febbraio, Andrea (nome di fantasia), un bambino di sette anni con disturbo del deficit dell’attenzione e dell’iperattività (Adhd), non ha trovato i suoi compagni di classe in aula. Nessuno dei circa 20 piccoli studenti. “I genitori hanno ritenuto di dover tenere i figli a casa, com’era già accaduto nel novembre 2018 alla Re David, la scuola da cui poi è stato trasferito il figlio dei miei assistiti”, spiega l’avvocata della famiglia, Ilaria Gadaleta.Nel primo caso, da parte delle altre famiglie erano ficcate richieste di trasferimento in un’altra sezione. O addirittura in un altro istituto. Era lunedì 26 novembre, quando a trasferirsi, invece, fu proprio Andrea. Caso chiuso? Tutt’altro.

Anzi, stavolta è finito anche sul tavolo della procura minorile del capoluogo, dopo che la scuola ha presentato una denuncia ritenendo che i genitori – secondo la ricostruzione dell’avvocata – non avessero presentato tutta la documentazione medica. La diagnosi funzionale, in particolare. “L’abbiamo saputo dai servizi sociali, che hanno convocato i miei assistiti” precisa Gadaleta. Circostanza smentita: “La documentazione è stata presentata in ritardo solo per le lungaggini dovute ai tempi della burocrazia”, riferisce lei.



Ancora: la scuola, stavolta, avrebbe “ventilato l’ipotesi di rivalutare l’idoneità del bambino a frequentare il tempo pieno”. Almeno fino alla retromarcia delle ultime ore, annunciata a Repubblica dalla stessa legale: “Dopo un lungo tavolo con alcuni dirigenti dell’Ufficio scolastico regionale e la dirigente dell’istituto si è aperto uno spiraglio. La scuola presenterà una nuova relazione ai magistrati per chiudere la procedura. E non discuterà più il diritto del bambino alle 40 ore, ma troverà tutti gli strumenti e le strategie tecniche per garantire una frequenza serena al bambino e a tutta la classe. Cosa che doveva essere fatta dall’inizio”.