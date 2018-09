COME CUCCIOLI di canguro, quasi ovunque, ma non sempre e non allo stesso modo da una terapia intensiva neonatale all’altra. Così che la Kangaroo-mother care (KMC) o marsupioterapia – una pratica per cui i piccoli, nudi e con il solo pannolino, rimangono a contatto pelle a pelle con mamma o papà – rischia di essere garantita solo per alcuni neonati, solo per un tempo ristretto e limitato, quando invece figura anche tra le raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità per migliorare la salute di chi viene al mondo prima del tempo. A disegnare il quadro della diffusione e dell’effettiva implementazione della marsupioterapia sul territorio italiano è un’indagine portata a termine dal gruppo di studio per la Care della Società Italiana di Neonatologia (SIN), che verrà presentata anche in occasione del XXIV Congresso Nazionale, che si apre oggi a Roma.

• COME CANGURI, COME TERAPIA

L’ambiente delle terapie intensive neonatali, raccontano gli autori dell’indagine – Claudia Artese dell’Azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze e Giuseppe Paterlini dell’Ospedale San Gerardo di Monza – espone i nati pretermine a un eccesso di stimoli motori e sensoriali. Senza contare che nascere prima del tempo (32 mila casi l’anno in Italia, secondo una stima della SIN) può significare per i più piccoli fare i conti con cervello, cuore, polmoni e sistema immunitario non ancora del tutto sviluppati, fattori che li espongono a rischio di infezioni, complicazioni neurologiche, cardiache, respiratorie. Accanto alle cure di medici e infermieri tanto possono fare anche le attenzioni di mamma e papà, come una vera e propria terapia. “La KMC promuove il contatto, fuori dall’incubatrice, tra il neonato e il genitore – ricordano nella loro indagine Artese e Paterlini – e ha una grande quantità di benefici, sia per i più piccoli che per i genitori: sostiene lo sviluppo neuromotorio dei neonati, riduce lo stress, regola il ritmo sonno-veglia, sostiene la maturazione dello sviluppo neurocomportamentale e soprattutto riduce la mortalità e la permanenza in ospedale dei prematuri”. Nata alla fine degli anni Settanta, la KMC figura oggi nell’assistenza neonatale praticamente in tutto il mondo. Tanto nei paesi a basso che ad alto reddito, dove rispettivamente può essere usata al posto dell’incubatrice tradizionale, fino a 18 ore al giorno, o come strategia di cura integrata. Ma quanto è effettivamente diffusa in Italia, si son chiesti gli autori?





• TANTI LA FANNO, OGNUNO A SUO MODO

Per capirlo Artese e Paterlini hanno condotto un’indagine inviando questionari alle Tin (di secondo e terzo livello) in tutte le regioni italiane che ospitano prematuri più piccoli di 32 settimane registrando orari di apertura delle stesse Tin e offerta della KMC. Sulla carta – perché di questionari si tratta, con tutti i limiti del caso, e non di un riscontro diretto – la Kangaroo mother care è offerta praticamente ovunque: accade in più del 90% delle Tin intervistate, in un terzo senza limiti di tempo e due terzi proposta più di una volta al dì. Ma l’offerta non significa che il servizio venga effettivamente effettuato, e quando solo il 61% delle Tin consene accesso 24 ore su 24 (e solo il 27% più di 10 ore al giorno) di fatto è impossibile che lo sia: “L’Italia è il fanalino di coda nella lotta all’apertura h24 delle terapie intensive neonatali – commenta Guido Calciolari, presidente della Onlus Zeropiù Medicina per lo sviluppo e membro del direttivo del gruppo di studio Care della Sin – mentre la società si batte da tempo perché non ci siano orari di apertura o chiusura, per favorire l’inserimento del neonato nella famiglia e per far partecipare la famiglia all’assistenza all’interno delle Tin”. A questo limiti se ne aggiungono altri, ribadiscono dalla Sin, quali la mancanza di protocolli scritti che facciano da guida e la mancata formazione del personale.

• PIU’ SALUTE PER IL NEONATO E LA MAMMA

La KMC si inserisce proprio in questo contesto di dimensione famigliare, ma se i reparti non sono sempre accessibili è impossibile garantirne l’applicazione: “Tendenzialmente da noi se ne raccomandano sessioni da almeno 90 minuti, in uno schema a intermittenza, e non c’è una dose massima, più il neonato sta con il genitore meglio è”, riprende Calciolari: “Questo non significa condannare gli avanzamenti tecnologici che negli ultimi anni ci hanno permesso di migliorare progressivamente la sopravvivenza dei neonati ma di integrare la tecnologia con procedure che mettano al centro la vicinanza del bambino con la famiglia”.

Anche in virtù del fatto che, ribadisce il pediatra, si tratta di un’esigenza scientifica, per così dire: “Il cervello si sviluppa grazie all’interazione con l’ambiente esterno: se l’ambiente è troppo stressante, se il distacco con la madre è prolungato, il rischio di sequele è maggiore. Qualsiasi procedura, come la KMC, che garantisca questo contatto favorisce il corretto sviluppo del neonato e dà a quest’ultimo più possibilità di una buona qualità di vita, anche a distanza di anni”. Oltre ai suddetti benefici la KMC è terapeutica anche per la mamma, ricorda l’esperto, attenuando la sensazione di stress e disagio spesso sperimentata in seguito a un parto prematuro e aumentando anche la disponibilità di latte, con tutti i benefici dell’allattamento.