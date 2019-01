‘Rodeln verboten’, cioè ‘Slittini vietati‘. E’ la scritta, solo in tedesco però, che compare sul cartello giallo all’inizio della pista nera nel comprensorio sciistico del Corno del Renon dove Emily Formisano ha perso la vita. Accanto c’è un logo molto piccolo e una vignetta che segnala il divieto di discesa su slitta. Solo un centinaio di metri più in basso, invece, un cartello più visibile e comprensibile. La mamma della bimba, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano, avrebbe imboccato la pista nera per sbaglio. La procura di Bolzano ha aperto un’inchiesta sull’incidente: uno dei punti su cui lavorerà sarà quello di stabilire appunto se le indicazioni all’utenza, all’arrivo alla stazione a monte della cabinovia, siano sufficienti ed efficaci. Secondo Gottfried Fuchsberger, capostazione del Soccorso alpino del Renon, “non è assolutamente” facile sbagliarsi nell’imboccare una pista ‘vietata’. “E’ tutto segnalato con diversi cartelli. In teoria direi che sbagliarsi è impossibile“.

