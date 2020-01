Secondo fonti americane, Billie Eilish sarebbe stata scelta come voce del prossimo tema musicale per l’ennesimo capitolo della saga di James Bond.

Nuove voci importanti per la carriera di Billie Eilish. Secondo una fonte americana affidabile, mi6-hq.com, la cantante di bad guy sarebbe stata scelta come voce del tema ufficiale del prossimo film su James Bond.

Un’indiscrezione che non ha ancora trovato riscontro. Dovesse però essere confermata, renderebbe Billie la cantante più giovane ad aver mai interpretato il brano simbolo di un film della lunghissima saga dell’agente 007.

Billie Eilish voce del prossimo tema di James Bond?

Il nuovo film sul personaggio creato da Ian Fleming è atteso nei cinema il prossimo aprile. Per poter avere notizie certe non dovremo dunque aspettare molto.

Quel che è certo è che la canzone dei titoli di testa delle altre pellicole della lunghissima saga sono state spesso affidate a grandi voci femminili: da Shirley Bassey a Nancy Sinatra, da Tina Turner a Sheryl Crow, da Madonna ad Alicia Keys e più recentemente Adele. In questo senso Billie Eilish sarebbe dunque in ottima compagnia.



007 – No Time to Die: il prossimo film di James Bond

No Time to Die è una pellicola che porta la firma di Cary Joji Fukunaga ed è in arrivo nei cinema nell’aprile 2020.

Nei panni di James Bond troveremo anche stavolta, per la quinta consecutiva, Daniel Craig, che avrà come spalla uno degli attori più apprezzati dello scorso anno: Rami Malek, protagonista di Bohemian Rhapsody nei panni di Freddie Mercury.

Di seguito il video di Skyfall, l’ultima grande hit che ha accompagnato un film di James Bond:

