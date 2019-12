Billie Eilish conquista il 2019: è la cantante ancora in vita più cercata su Wikipedia in questi ultimi dodici mesi (meglio di lei solo Freddie Mercury).

Il 2019 è stato senza ombra di dubbio l’anno di Billie Eilish. La giovanissima popstar americana, che a dicembre ha spento 18 candeline, è riuscita a farsi conoscere in tutto il mondo grazie al successo del suo primo album, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, e soprattutto del singolo Bad Guy.

I suoi numeri sono stati pazzeschi. Ha ricevuto tra le altre cose ben sei nomination ai Grammy Award 2020, un fenomeno più unico che raro per un’artista della sua età. E oggi arriva anche un nuovo primato per lei: è la cantante vivente più cercata su Wikipedia nel 2019.

Lo status di icona ormai raggiunto dalla cantante americana viene rafforzato ancora da questo nuovo primato. Nessun artista vivente del mondo della musica è stato cercato come lei su Wikipedia nel 2019.

Tutti sono impazziti per la carismatica ed enigmatica figura di questa giovane stella del dark pop, e hanno evidentemente voluto sapere qualcosa di più sulla sua vita e sulla sua carriera. Ampliando il raggio anche ai cantanti ormai scomparsi, solo un nome è riuscito a far meglio di lei: Freddie Mercury.



Freddie Mercury al top su Wikipedia nel 2019

Incredibile ma vero, il frontman dei Queen continua ad essere, a 28 anni dalla sua scomparsa, uno degli artisti più amati dal pubblico. Non a caso, la sua pagina Wikipedia è stata la più cercata in assoluto, addirittura più di quella della stessa Eilish.

Un risultato che certifica ancora lo stato di grande salute di cui gode la musica dei Queen e l’epopea in vita di una delle voci simbolo della storia del pop e del rock.

