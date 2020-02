No Time to Die, la canzone di Billie Eilish per il nuovo James Bond, è la più venduta di quelle che hanno accompagnato la saga di 007.

Billie Eilish continua a macinare record su record! La cantante americana è inarrestabile, e riesce a raggiungere grandi successi anche alternando pezzi diversi come bad guy, everything i wanted e l’ultimo singolo, No Time to Die.

Quest’ultimo brano, che farà parte della colonna sonora della saga di 007, ha infatti conquistato un record molto prestigioso: è quello di maggio successo tra i pezzi scritti per la nota saga cinematografica di James Bond.

Billie Eilish: No Time to Die da record

In soli sette giorni, No Time to Die ha venduto 90mila copie, compresi gli stream e i download, ed è diventata la canzone di maggior successo in assoluto nella più che ventennale storia di James Bond.

Non solo. Il nuovo brano di Billie, scritto con Finneas ma arricchito anche da Hans Zimmer e Johnny Marr, ha raggiunto anche il primo posto di una delle classifiche più prestigiose, quella del Regno Unito.

Di seguito l’audio ufficiale di No Time to Die:

No Time to Die supera ogni canzone di James Bond

Il risultato raggiunto da Billie Eilish, che è stata protagonista anche ai Brit Award, è d’altronde già il migliore nella storia di 007. Ha superato anche i numeri di Writing’s on the Wall di Sam Smith, che nel 2015 aveva raggiunto in una settimana 70mila copie. E addirittura è andata oltre le 84mila copie che aveva conquistato nel 2012 la splendida Skyfall di Adele.

Riuscirà a continuare così anche nelle prossime settimane? Lo scopriremo presto. Quel che è certo è che non poteva esserci miglior biglietto da visita per il nuovo film della saga di James Bond, l’agente più amato nella storia del cinema.



FONTE FOTO:

https://www.facebook.com/billieeilish

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/billieeilish