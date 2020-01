Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, è arrivata l’ufficialità: Billie Eilish canterà la canzone principale del nuovo James Bond, No Time to Die.

Mancava solo l’ufficialità, ora è arrivata: sarà Billie Eilish la voce del canzone d’apertura del nuovo film su James Bond, 007-No Time to Die, in arrivo al cinema il 9 aprile 2020.

Una grandissima notizia per la cantante simbolo del 2019, che infrange un altro record e si prepara con il morale a mille a diventare la protagonista assoluta dei prossimi Grammy Awards 2020.

Billie Eilish canterà la sigla di James Bond

Il venticinquesimo capitolo della saga di James Bond, No Time to Die, vedrà dunque Billie Eilish coem interprete della canzone principale. L’artista, che da poco ha compiuto diciotto anni, ha già scritto il nuovo pezzo insieme al fratello e collaboratore Finneas.

“Non ci credo. James Bond è il film seriale più figo che esista… Sono ancora sotto shock!“, ha dichiarato la cantante di bad guy, che su Instagram ha festeggiato con questo post:

Billie Eilish conquista un altro record

La piccola grande Eilish infrange così un altro record: diventa l’artista più giovane di sempre ad aver scritto e cantato un brano d’apertura per un film di James Bond.

Ricordiamo che in passato hanno avuto tale onore artiste leggendarie come Nancy Sinatra (You Only Live Twice), Tina Turner (GoldenEye), Sheryl Crow (Tomorrow Never Dies), Madonna (Die Another Day) e Adele (Skyfall).

L’ultimo brano per James Bond, Writing’s on the Wall, per la pellicola 007 – Spectre, era stata invece cantata da Sam Smith. Insomma, Billie è in buonissima compagnia ed entra con questa assegnazione in un’elite di artisti che hanno davvero fatto la storia della musica.



