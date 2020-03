Billie Eilish è finita nel mirino di migliaia di directioner. La cantante di Bad Guy qualche giorno fa ha messo un like ad un meme che prendeva in giro Louis Tomlinson. Nel post in questione c’era una clip presa dal video di You & I, precisamente il momento in cui Zayn Malik si trasforma in Louis e la didascalia era questa: “Quando ti muovi e il filtro di Snapchat non funziona più”. Questo per sottolineare come Tomlinson sia meno attraente del suo ex collega.

Le fan di Louis sono andate su tutte le furie e l’hashtag #BillieEilishisoverparty è schizzato ai primi posti delle tendenze di Twitter in tutto il mondo. Billie Eilish è stata addirittura accusata di body shaming da molte ragazze.

Capisco che una fan voglia difendere il proprio idolo, ma scomodare termini come ‘body shaming’ mi pare proprio esagerato in questo caso.

I just got it pic.twitter.com/HZtCWvimA9 — Pablo Hernandez (@pablohernandez7) March 30, 2020