Billboard Music Awards 2019: i vincitori e i protagonisti della serata di Las Vegas. Mattatori Drake e Cardi.

Drake ruba la scena ai Billboard Music Awards 2019. Nella cerimonia svolta a Las Vegas nella notte italiana del 1° maggio, il rapper canadese ha trionfato in praticamente tutte le categorie in cui era nominato. Un risultato non pareggiato da Cardi B, comunque grande protagonista grazie alle 21 nomination ottenute.

Ma tra emozioni e lacrime, a far parlare più di sé è stata Madonna, che avrebbe sborsato addirittura 5 milioni di dollari di tasca sua per esibirsi sul palco con Maluma in un’innovativa performance sulle note della loro Medellin.

Billboard Music Awards 2019: i vincitori

Come detto, il vincitore della serata è stato Drake, che ha conquistato 12 premi, tra cui: Top Artist (superando Ariana Grande, Cardi B, Travis Scott e Post Malone), Top Male Artist, Top Streaming Artist, Top Billboard 200 Album (con Scorpion) e Top Rap Artist.

Tra le categorie principali vanno segnalati i trionfi di Juice Wrld come Top New Artist, di Ariana Grande nella categoria Billboard Chart Achievement (riservata al voto dei fan) e in quella per la Top Female Artist, dei BTS come Top Duo/Group e Top Social Artist (altro premio riservato ai fan), dei Maroon 5 con Girls Like You come Top Hot 100 Song e di Mariah Carey, che ha ricevuto l’Icon Award.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/Drake

Billboard Music Awards 2019: i performer della serata

Durante la cerimonia di premiazione, svolta al MGM Grand Garden Arena di Las Vegas e condotta da Kelly Clarkson, si sono esibiti tra gli altri Taylor Swift, che ha presentato il suo nuovo singolo Me! con Brendon Urie, la stessa Kelly Clarkson, Halsey, i Jonas Brothers, Khalid, Ariana Grande e Mariah Carey.

Ma la performance più attesa della serata era quella di Madonna e Maluma, che in 5 minuti hanno dato vita a uno show straordinario, con la presenza tra l’altro contemporanea sul palco di quattro versioni virtuali di Lady Ciccone.

Di seguito il video di Medellin ai Billboard Awards:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/pg/Drake