Bill Cosby de I Robinson è in carcere e rischia di restarci dai 3 ai 10 anni. Considerando che fra qualche mese soffierà 83 candeline se il giudice dovesse prevedere la pena massima, l’attore tornerebbe in liberà da ultra novantenne.

Accusato di violenza sessuale (è “grazie” al suo caso se è nato il movimento #MeToo), Bill Cosby si presentò alla prima udienza del processo che lo ha visto imputato con l’accusa di violenza sessuale al fianco di Keshia Knight Pulliam, l’attrice che decenni fa interpretava sua figlia Rudy nella serie TV I Robinson. In quell’occasione Keshia – che oggi 40 anni – ha dichiarato che quelle accuse non rispecchiano l’uomo che ha conosciuto:

“Io non c’ero e non c’era nessuno per sapere esattamente cosa sia successo, ma tutto quello che posso dire è che niente di ciò che ho sentito si avvicina minimamente all’uomo che ho conosciuto e amato. Siamo ancora in America, dove si è innocenti fino a prova contraria“.