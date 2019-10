ROMA – La foto è del 15 maggio 2017, è scattata a Roma nel quartier generale della Guardia costiera, accanto agli ufficiali italiani c’è Abdalrahman al-Milad detto Bija, trafficante di uomini libico, elegantissimo, posa atletica, capelli impomatati.Sul sito della Guardia costiera, nota Nello Scavo nell’inchiesta scoop di “Avvenire”, si afferma che l’incontro con una delegazione di rappresentanti di diverse amministrazioni libiche e di funzionari dell’Oim (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) è avvenuto “nell’ambito del progetto Sea Demm- Sea and Desert Migration Management for Lybian authorities to rescue migrants. E’ l’inizio della cooperazione che delegò alla Guardia costiera libica la cattura dei migranti in mare.

A che titolo un noto aguzzino di migranti venne accolto a Roma, si domanda il giornale vicino alla Cei? Quattro giorni prima Bija era stato ospite in Sicilia della nostra Guardia costiera al Cara di Mineo e in altri centri per l’immigrazione per “incontri formativi”. Già l’anno precedente nei report dell’Onu si parlava di uccisioni di profughi nel campo di prigionia di Zawyat, in Libia, sotto il controllo dello stesso Bija e del suo clan. Che sia lui il boss di un network nel traffico di esseri umani è cosa nota da tempo. La nostra intelligence (l’Aise, il servizio per l’estero) ha smentito la presenza di agenti italiani al meeting avvenuto a Mineo. Ma i punti oscuri restano. La portavoce del Servizio europeo di azione esterna Maja Kocijancic, scrive “Avvenire”, ribadisce che “nessuno dei guardiacoste addestrati da Operazione Sophia è sulla lista di sanzioni Onu”. E la Ue ha chiesto alla Guardia costiera libica di occuparsi del caso Bija, “a quanto ci risulta sospeso dal servizio”, dunque non un referente delle guardie costiere europee. Ma secondo indagini delle Nazioni Unite le motovedette del boss di Zawyah sono ancora attive e rispondono alle chiamate della centrale di Tripoli, a sua volta allertata dalle guardie costiere, per esempio, di Italia e Malta.