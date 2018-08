Grande attesa per il concerto di Ben Harper, che si terrà il 14 agosto presso lo Sferisterio di Macerata, in occasione del Sferisterio live 2018.

Un grande ritorno, quello di Ben Harper, che dopo le date primaverili in Italia suonerà anche allo Sferisferio di Macerata il 14 agosto 2018 con i The Innocent Criminals. Ecco tutto quello che c’è da sapere su uno degli eventi più attesi dell’estate!

La data in Italia di Ben Harper: i biglietti

Per acquistare i biglietti della data, è possibile recarsi sulla piattaforma Vivaticket o su TicketOne, con la possibilità di scegliere se farseli consegnare a casa oppure di ritirarli direttamente al momento dell’ingresso al concerto. Se doveste scegliere questa seconda opzione, ricordatevi di munirvi di una fotocopia del vostro documento di identità.

Ecco tutti i prezzi dei biglietti:

Settore Platino: € 110,00 + prevendita

Settore Oro: € 100,00 + prevendita

Settore Verde: € 90,00 + prevenditaSettore Blu: € 80,00 + prevendita

Settore Rosso: € 70,00 + prevendita

Settore Giallo: € 60,00 + prevendita

Balconata: € 55,00 + prevendita

Per tutti i bambini sotto i 3 anni sarà previsto l’ingresso gratuito.

Come arrivare allo Sferisterio di Macerata

Lo sferisterio di Marcerata è un teatro che si trova esattamente nel centro storico della città.

Per raggiungere la città in auto, se arrivate da Nord e da Sud dovete prendere l’autostrada A14, uscire a Macerata/Civitanova Marche e seguire per Macerata/Tolentino/Foligno. Una volta arrivati qui, non dovrete far altro che percorrere la superstrada SS77 e prendere l’uscita Macerata Sud/Corridonia, che vi porterà in centro città.

Da Ovest, invece, prendete la SS77 in direzione Tolentino/Civitanova Marche e uscite a Macerata Ovest/Sforzacosta. A quel punto proseguite sulla SP77/Via Nazionale – Strada Provinciale Della Val Di Chienti e seguite tutte le indicazioni per il centro.

Se invece vi muovete in pullman, da Sud dovete prendere le linee Start, mentre da nord le Linee Bonelli Bus.

Ben Harper allo Sferisterio: dove parcheggiare e dove dormire

Se avete necessità di parcheggiare l’auto, state tranquilli! Durante le serate musicali, infatti, il parcheggio dello Sferisterio sarà completamente gratuito per tutta la notte.

Per trovare la giusta sistemazione per passare la notte, invece, potete visitare il sito federalberghi.sferisterio.it, dove avrete la possibilità di navigare per trovare l’albergo più vicino a voi e al prezzo che desiderate.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/benharper/