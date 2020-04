“I casi di positività raddoppiano ogni 2-3 giorni”

– “La Bielorussia interrompa il campionato di calcio”. All’unica nazione europea rimasta a far proseguire la massima serie malgrado la pandemia da coronavirus arriva il monito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Arrivato a Minsk per verificare la situazione nell’ex repubblica sovietica, il dottor Patrick O’Connor, che fa parte della task force dell’Oms, ha invitato il Paese a evitare che si formino assembramenti e quindi anche di fermare le manifestazioni sportive che, come il campionato di calcio, si stanno svolgendo, e a porte aperte.

“Dai dati in nostro possesso – ha detto – è chiaro che qui c’è una continua crescita dei casi di positività, che raddoppiano ogni 2-3 giorni”. Da qui l’appello “a incrementare tutte le misure di isolamento” e in particolare a “sospendere manifestazioni di massa, come quelle sportive”. Il ministro bielorusso della Salute, Vladimir Karanik, ha replicato che “sospendere i campionati non è una decisione che mi compete”.