Una casualità che è quasi un sigillo, un premio per la granfondo in bici più dura delle Alpi di questo 2020: venti + venti = 40. E l’edizione di quest’anno della mitica Ötztaler Radmarathon è appunto la numero 40. Duecentotrentotto chilometri di lunghezza, 5.500 metri di dislivello e dei panorami mozzafiato. Quelli il 30 agosto che proveranno ad attraversare (e a superare) gli appassionati delle due ruote che possono tentare di iscriversi fino al 29 febbraio per aggiudicarsi un pettorale. La preiscrizione online, per poter partecipare all’estrazione dei pettorali, saranno aperte fino al 28 febbraio sul sito della corsa. Le iscrizioni accettate saranno 15mila, ma solo per quattromila il sorteggio darà un via libera al passaggio sotto lo striscione della partenza. Bisognerà aspettare metà marzo e incrociare le dita. Tutti amano questo sport, ma c’è chi corre con obiettivi diversi: per questo, come ogni anno, a Soelden verrà premiato anche l’ultimo classificato.E intanto prepararsi a salire e scendere per queste meravigliose montagne seguendo il simbolo della edizione di quest’anno: “l’aquila reale, che segue la marmotta e lo stambecco, la regina dei cieli dell’arco alpino”, dicono gli organizzatrori. Ecco come.

Il tracciato:

Partenza a Sölden. Si scende fino a Oetz (800m). Poi salita al Kühtai (2020m). Discesa a Kematen e poi pedalata verso Innsbruck (600m). Si risale al passo del Brennero (1377m). Discesa fino a Vipiteno (960m). Si gira a destra per salire sul Passo Giovo (2090m). Discesa prudente verso San Leonardo in Passiria (700m) e gran finale sul Passo Rombo (2509). Arrivo: Sölden (1377m)

I passaggi di montagna:

Oetz – Kühtai: 18,5 km; 1200 m di dislivello; Ristoro al km 51; Innsbruck – Brennero: 39 km; 777 m di dislivello; Ristoro al km 127; Vipiteno – Passo Giovo: 15,5 km; 1130 m di dislivello; Ristoro al km 161; San Leonardo – Passo Rombo 28,7 km; 1759 m di dislivello; Ristoro ai km 201 e 209.