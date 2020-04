Su Covid-19 e sul virus che la causa, è overdose di pubblicazioni scientifiche, prodotte in grandissima quantità negli ultimi tre mesi. Orientarsi in questo labirinto di studi, dati e conclusioni non sempre concordanti fra loro non è semplice, nemmeno per gli addetti ai lavori. Come una bussola arriva la biblioteca virtuale e multimediale, specializzata sul coronavirus, realizzata dalla Fondazione Internazionale Menarini, che continua a promuovere la cultura e l’educazione scientifica con l’aggiornamento e la formazione online di tutti i professionisti sanitari, ancor di più durante l’emergenza coronavirus.

