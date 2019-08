(di Roberta Lanzara) – “Scardinare il sistema delle sottrazioni dei minori e di corruzione emerso dall’inchiesta Angeli e demoni a Bibbiano; demolire un apparato in cui Bibbiano non è un fatto isolato ma esteso all’intero Paese; abbattere l’inquisizione dei giudici minorili e dei servizi sociali, perché i bambini appartengono alle Famiglie, non agli Stati Centrali”. Sono gli obiettivi con cui le associazioni impegnate nella difesa dei bambini ingiustamente sottratti e dei loro genitori scenderanno in piazza, coese, a Roma sabato 7 settembre dalle 15 alle 18 in Piazza della Madonna di Loreto nei pressi dell’Arco di Traiano. Dimostrazioni pubbliche saranno previste in contemporanea in altri paesi europei, a quanto apprende l’Adnkronos.

