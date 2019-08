“Ho paura. Lo dico da uomo e da padre di famiglia. Di fronte a questi messaggi inviati attraverso la rete, mi sento privo di ogni tutela ed esposto a manifestazioni di violenze di qualsiasi genere. Lancio un grido d’allarme. Chi si deve occupare della nostra sicurezza faccia qualcosa”. Così su Facebook Paolo Calvano, segretario del Pd in Emilia-Romagna, che ha ricevuto sulla sua pagina messaggi minatori dei quali ha pubblicato gli screenshot, con violenti attacchi, in riferimento alla vicenda degli affidi illeciti della Val d’Enza e di Bibbiano. “Chiedo al Governo del mio Paese di non far finta di niente di fronte a questo odio montante e pericoloso per l’incolumità di ciascuno di noi – è l’appello di Calvano – e non si dica poi che tutto ciò non era evitabile o peggio era imponderabile”.

