Bibbiano, la questura chiede alle Sardine di rinunciare alla piazza per darla alla Lega

REGGIO EMILIA – Le Sardine hanno chiesto la piazza di Bibbiano bruciando sul tempo la Lega che lì ha annunciato di voler chiudere la campagna elettorale in Emilia Romagna. Ma ora la Questura chiede loro di fare un passo indietro a favore del comizio di Matteo Salvini. A denunciarlo sono le stesse Sardine. La piazza di Bibbiano, il paese finito sotto i riflettori per l’inchiesta sui presunti affidi illeciti, è al centro della contesa.

Ieri sera i funzionari della Questura di Reggio hanno incontrato una delegazione delle Sardine reggiane, Youness Warhou e Giulia Sarcone, che hanno promosso il flash mob giovedì: “C’è stato richiesto un passo indietro in nome di un patto coi partiti di dare la precedenza a loro in campagna elettorale, ma allora non dovevano rilasciarci l’autorizzazione- raccontanto – Rispetteremo sempre la legge, non andiamo contro le istituzioni, ma chiediamo che lo dicano ufficialmente che tolgono la piazza alle sardine per darla alla Lega. Noi se saremo costretti promuoveremo una piazza alternativa”.







Fonte