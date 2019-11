Il Guardasigilli Alfonso Bonafede ha disposto un’inchiesta amministrativa da parte dell’ispettorato del ministero della Giustizia al Tribunale per i minorenni di Bologna in seguito all’ispezione eseguita immediatamente dopo l’emergere dell’inchiesta ‘Angeli e demoni’, tenuto conto degli esiti dell’istruttoria. “Sin dall’inizio ho chiarito che la protezione dei bambini è una priorità – sottolinea Bonafede – e su questo fronte andremo fino in fondo. La prossima settimana presenteremo i dati sul monitoraggio degli affidi effettuato dalla squadra speciale di giustizia per la protezione dei minori. E’ la prima volta che si è in grado di fornire un quadro di dati chiaro, omogeneo e su base nazionale”.

Fonte