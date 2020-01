Wierer nona, ora i Mondiali

La Mass Start di Pokljuka ha riconsegnato all’Italia una Lisa Vittozzi in splendida forma. Come mai prima in questa stagione, la sappadina ha disputato una gara ai limiti della perfezione ottenendo il secondo posto (e primo podio stagionale), giocandosela fino al termine con la svedese Hanna Oeberg, prima con un vantaggio di 6″5.

Lisa Vittozzi si candida così ad essere protagonista ai prossimi Mondiali di Anterselva (al via il 12 febbraio) grazie alla sua pulizia al poligono (zero errori nella prova odierna) e ad una buona forma sugli sci, quest’ultima già mostrata da un po’ di gare a questa parte. Questo secondo posto le permette anche di salire in decima posizione nella classifica generale. Alla quale va l’occhio di Dorothea Wierer, nona al traguardo: l’altoatesina, autrice di tre errori nelle serie di tiro ma veloce nel fondo, ha recuperato punti importanti sulla norvegese leader della Tiril Eckhoff, assente nella Mass Start. Adesso il distacco ammonta a soli 15 punti e tutto può ancora accadere. Intanto prosegue il momento positivo della francese Anais Bescond, terza nella graduatoria finale mentre colpisce la 15esima piazza di Denise Hermann, prima solo due giorni fa nell’individuale. La Coppa del Mondo di biathlon vivrà adesso qualche giorno di pausa prima si trasferirsi ad Anterselva, in Italia, in una tappa che coinciderà con i tanto attesi Mondiali.