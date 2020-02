Wierer: “Ci attende grande sforzo fisico e mentale”

– Un oro e un argento da applausi, e ora per l’Italia del biathlon è tempo di andare a caccia di nuove soddisfazioni. Ad Anterselva i mondiali hanno osservato il primo giorno di riposo, ma martedì si riprende con l’individuale femminile, seguita mercoledì dalla prova maschile. Per le donne confermato il quartetto che ha preso parte alla sprint di apertura della rassegna iridata, con Dorothea Wierer, fresca del titolo iridato vinto in casa, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Michela Carrara.

La campionessa del biathlon azzurro nel pomeriggio è ritornata all’Arena Alto Adige, lo stadio dove domenica sotto gli occhi di migliaia di spettatori ha centrato la magica impresa entrando nella storia. La sessione odierna per la 29enne altoatesina è stata finalizzata alle prove di tiro al poligono in una giornata tra massaggi e riposo. “Finora è stato un Mondiale fantastico – le parole di Dorothea -, con tanti tifosi italiani a sostenerci e un’atmosfera fantastica. Ma il bello del biathlon è che bisogna azzerare quanto fatto e ripartire. Mancano ancora tante gare e ci sono tante altre opportunità, per cui bisogna concentrarsi nuovamente al massimo, nei prossimi giorni ci aspetta un grande sforzo dal punto di vista fisico e mentale, spero che gli italiani continuino a tifare con altrettanto entusiasmo”.

Vittozzi: “Fiduciosa di tornare al top”

Lisa Vittozzi va invece a caccia di rivincite dopo una pursuit che l’ha vista lontana dal gioco delle medaglie. “Non mi sono sentita bene sugli sci sin di primi metri di gara – racconta – ma guardiamo avanti. L’individuale è un format sul quale ho lavorato molto e dove posso essere competitiva, ho analizzato con i tecnici quali sono gli aspetti sui quali lavorare, sono fiduciosa di tornare al top sin da questa occasione”.