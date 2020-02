Vittozzi-Wierer perfette, disastro Sanfilippo

– Niente da fare per la staffetta femminile 4×6 km di Biathlon ai Mondiali di Anterselva. Il quartetto azzurro composto da Sanfilippo, Carrara, Vittozzi e Wierer chiude solo al decimo posto con l’oro che va alla Norvegia (Solemdal, Trandrevold, Eckhoff e Roeiseland), davanti alla Germania e all’Ucraina.

Un vero peccato, perché le prime due frazioni erano state praticamente perfette con Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che avevano guadagnato quasi un minuto sulla Polonia (57″), 1’08” sulla Russia e 1’11” sulla Norvegia nonostante un errore a testa a terra. Poi il crollo con Federica Sanfilippo che commette due errori a terra al primo giro, cinque al secondo giro con le cariche finite e due giri di penalità che significa uscire dal circuito quarta alle spalle di Polonia, Germania e Russia, davanti di poco alla Norvegia in forte rimonta. Quando entra in scena Michela Carrara la frittata è fatta e all’azzurra non resta che limitare i danni con le ricariche esaurite. Al traguardo l’Italia arriverà con 2’29″4 di ritardo dalla Norvegia. Domenica ultima chance di medaglie con Dorothea Wierer che arriva alla mass start da campionessa in carica.