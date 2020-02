Errori al tiro, azzurri costretti ad inseguire

– Niente medaglia per l’Italia nella staffetta mista singola dei Mondiali di biathlon in svolgimento ad Anterselva. La coppia formata da Dorothea Wierer e Lukas Hofer ha infatti concluso al nono posto a 1’15″3 di ritardo dalla Norvegia, che si conferma campione del mondo con Marte Olsbu Roeiseland e Johannes Tignes Boe: se Roeiseland ha impostato al meglio la prova, un grande plauso va a Boe, un cecchino nella frazione finale dove ha centrato tutti i bersagli facendo la differenza. Nonostante un errore in meno rispetto agli scandinavi si è dovuta accontentare dell’argento la Germania con il binomio Preuss/Lesser staccato di 17″6. Sul terzo gradino del podio a 29″8 la Francia grazie ad Anais Bescond ed Emilie Jacqueline: con solo quattro errori, i due sono stati i migliori al poligono a pari merito con l’Austria.

Per Wierer e Hofer, che si presentavano da vice campioni iridati, una gara deludente soprattutto al tiro: ben 13 gli errori al poligono e un giro di penalità. A gettare la vento la possibilità di medaglia è stata proprio la regina di questi Mondiali di Anterselva, che ha patito fortemente il pettorale alto (il 13), che l’ha costretta a restare nel gruppo di centro senza grandi possibilità di sorpasso. I primi due poligoni non le hanno sorriso (cinque errori, di cui tre al secondo poligono in piedi), poi Hofer ha tentato la rimonta riuscendo a risalire fino all’11’esimo posto. Una rimonta che Dorothea per poco non stava completando grazie anche ad una prova sugli sci superlativa: il sogno è però svanito nell’ultima serie di tiro della 29enne delle Fiamme Gialle costretta al giro di penalità.

Wierer: “Imbottigliata subito alla partenza”

“Con il numero 13 sono rimasta imbottigliata al primo giro, le avversarie non mi lasciavano passare. Quando sono arrivata al poligono le altre avevano già finito di sparare. Poi è andata un po’ meglio nel quarto giro, ma a causa degli errori ho dovuto tirare molto – ha ammesso Wierer al termine – Ho provato a dare tacche perché pensavo che si fosse alzato il vento, invece non era così, peccato, ma questo è il biathlon. E’ difficile recuperare su questa pista, ma qui bisogna andare a tutta altrimenti non hai chance di riprendere terreno. Io ci ho provato, mi sento molto bene sugli sci, ma oggi non è andata. Se ti trovi subito a recuperare è difficile. Questa è una prova molto veloce, molto particolare, ora torniamo al biathlon tradizionale nelle ultime gare e mi sento carica: voglio provare a fare ancora qualcosa di buono”.

Sabato le staffette, poi domenica la mass start

Venerdì giornata di riposo prima del gran finale con le staffette maschile e femminile in programma sabato e la mass start, sempre uomini e donne, domenica. In quest’ultimo format l’Italia si presenta con due campioni del mondo in carica, Dorothea Wierer e Dominik Windisch.