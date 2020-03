Vittozzi si piazza al 19° posto

– Dorothea Wierer limita i danni nella Mass Start di Nove Mesto. Si piazza quinta e conserva il comando della classifica generale nella Coppa del Mondo di biathlon. L’altoatesina non è stata brillante nei primi tre poligoni ma si è riscattata con una buona prova sugli sci (quinto tempo totale) e con un’ottima ultima serie dove è stata praticamente perfetta. A 5 gare dalla fine, la 29enne delle Fiamme Gialle ora ha un vantaggio di 69 punti sulla norvegese Tiril Eckhoff, che ha vinto la gara (settimo successo stagionale) tornando al successo dopo due mesi, e 71 sulla Oeberg che oggi è giunta seconda, staccata di 25″, condannata da un errore nella prima serie di tiro.

L’altra italiana al via, Lisa Vittozzi, ha conquistato un posto nelle top 20, arrivando precisamente in 19/a posizione con 5 errori al tiro e un ritardo di 2’20″3. Le donne, così come gli uomini, torneranno protagoniste nel prossimo weekend a Kontiolahti, in Finlandia, dove sono in programma 6 gare.