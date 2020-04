Ilary Blasi e Bianca Guaccero oggi sono due apprezzate conduttrici ed entrambe hanno fatto la famosa gavetta, da vallette sono arrivate al timone di diversi programmi tv. In pochi però sanno che le due donne oltre ad essere salite sul palco dell’Ariston in due edizioni diverse del Festival di Sanremo (2006 e 2008), hanno rischiato di calcare anche il più modesto bancone di Striscia la Notizia.

Ieri pomeriggio la Guaccero durante Pronto Detto Fatto con Jonathan Kashanian ha rivelato un aneddoto sul suo passato e su quello di Ilary Blasi. Sia Bianca, che la moglie di Francesco Totti hanno fatto il provino per diventare veline del tg satirico di Canale 5. Ad entrambe però non è andata bene in quell’occasione e purtroppo non sono state prese.

“Quando avevo più o meno 14 anni, un giorno fui chiamata per fare un provino per Striscia la Notizia. Sono salita su un treno con mia madre e siamo andate prima a Roma e poi il giorno dopo a Milano. Sono scesa dal treno, mi sono seduta al mio posto e ho letto il mio copione. A un certo punto si è seduta di fronte a me una ragazza bellissima e biondissima. Era Ilary Blasi”.

Poco male però, perché Ilary pochi anni dopo è diventata una letterina di Passaparola e Bianca si è data alla recitazione, debuttando a fine anni 90 nel film Terra Bruciata.

Comunque a occhio Ilary Blasi e la Guaccero sarebbero state due ottime veline.

