Provocazione di Bianca Guaccero. La conduttrice di ‘Detto Fatto’, al centro di una bufera nei giorni scorsi per uno spot, ha deciso di togliersi il reggiseno mentre era in diretta per lanciare un messaggio a tutti coloro che la seguono. Riferendosi alla nuova sigla della trasmissione, ha invitato i telespettatori ad ascoltare il messaggio lanciato e cioè ‘ci piaci così come sei’. “Messaggio e hashtag #cipiacicomesei lanciato contro chi si arroga il diritto di farci sentire sbagliati”, ha detto Guaccero aggiungendo: “Mostratevi così come siete, con orgoglio“. A quel punto ha affermato: “Lo faccio io per prima…”. E, dando le spalle alla telecamera, si è sfilata le coppette del reggiseno e le ha lanciate in aria: “Io sono così, non mi importa niente, prendere o lasciare”.

