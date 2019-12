Se Harry Styles un paio di anni fa ha ammesso di avere quattro capezzoli e Nina Moric – durante uno scherzo a Scherzi A Parte – ha mostrato a tutti il suo terzo capezzolo, Bianca Guaccero di capezzoli potrebbe averne solo…uno!

A dichiararlo è stata la conduttrice la scorsa settimana durante una puntata di Detto Fatto, scatenando il chiacchiericcio sul web, da Il Giornale a Il Fatto Quotidiano.

La notizia però era in realtà falsa e Bianca Guaccero, nell’ultima puntata di Detto Fatto, ha tenuto a precisarlo.

“Noi abbiamo scherzato come facciamo ogni giorno. Poi però, come ogni mattina, abbiamo aperto i giornali e abbiamo trovato questi titoli su giornali seri ed autorevoli. Io vorrei dire una cosa, era dell’ironia. Facevo solo ironia. Quindi, prima di scrivere cose serie ascoltate! Questa storia è diventata un affare di Stato inutile. Ma quello che io dico è: come si fa a scrivere su autorevoli quotidiani una notizia spacciandola per una cosa seria mentre due persone ridono e scherzano e fanno dell’ironia?!? Pensate alle cose serie!”.