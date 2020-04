Detto Fatto continua ad andare in onda attraverso delle live Instagram. In una delle ultime dirette Jonathan Kashanian ha notato la nuova frangia di Bianca Gueccero e si è complimentato con la collega: “Che bella questa frangia! Stai proprio bene con questo nuovo taglio”.

La conduttrice Rai per evitare polemiche su presunti parrucchieri in casa, ha messo le mani avanti ed ha detto di essersi fatta da sola questo nuovo look: “Sì, sto facendo tutto da sola. L’ho tagliata io”.



Dopo le tantissime domande dei follower su questa bella frangia, Bianca Guaccero ha vuotato il sacco ed ha ammesso di indossare una parrucca, la presentatrice di Detto Fatto ha detto che la indossa perché non ha voglia di tagliarsi i capelli: “Ecco, adesso parlo della frangia, è una parrucca! L’ho fatto perché non ho voglia di tagliare sempre i capelli!”.

Questa non è certo la prima volta che Bianca indossa una parrucca.

💇🏼‍♀️ È capitato anche a te? Tagga la tua amica che ha un rapporto bipolare con il parrucchiere 😓 #dettofattorai #ilgrandeclassico @bianca_guaccero pic.twitter.com/QPGI8wR7jf — Detto Fatto (@DettoFattoRai2) December 13, 2018

Dopo Ilary Blasi anche la Guaccero sta giocando con le parrucche e speriamo che da loro prendano esempio anche altre donne della tv, proprio come succede in USA da decenni. Nel mondo del puttanpop ad esempio le star cambiano look almeno 2/3 volte in ogni video. Anche se la parrucca più iconica del pop resterà sempre questa…