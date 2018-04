Bianca Atzei operata d'urgenza al cuore

(Fotogramma)

“Sono stata operata d’urgenza al cuore: è stato qualcosa di devastante”. Bianca Atzei parla di questi momenti drammatici a Verissimo. “A un certo punto della mia vita mi sono trovata in ospedale” ricorda, spiegando di aver dovuto interrompere il tour e rinunciare alla sua amatissima musica per qualche tempo. “Psicologicamente l’operazione al cuore ti devasta e ti cambia. Mi sono molto spaventata. Ho passato momenti difficili, ho dovuto interrompere il tour, ma sono stata una guerriera”. “Non ho raccontato nulla dell’intervento durante l’Isola per non fare la vittima” rivela, parlando anche della sua storia finita con Max Biaggi. “Ci credevamo, poi, capita qualcosa, magari una persona ha bisogno di cambiare e restare sola”, ma “anche se non è facile bisogna credere nell’amore perché la cosa più bella del mondo”. L’ex naufraga è arrivata seconda all’Isola dei Famosi, dopo il vincitore Nino Formicola.