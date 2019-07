Biagio Antonacci, nuovo album in arrivo: il cantautore ha pubblicato su Instagram un video in cui si mostra al lavoro sulle sue nuove canzoni.

Nuova musica in arrivo per Biagio Antonacci. Il cantautore milanese, impegnato in questa estate in un intenso tour negli stadi italiani insieme all’amica Laura Pausini, ha mostrato su Instagram un breve video con le sue prime sessioni di scrittura per il nuovo album.

Una clip molto divertente, che ci fa vedere ancora una volta il lato più divertente e giocoso dell’artista di Convivendo, spalleggiato nell’occasione dal chitarrista Placido Salamone.

Biagio Antonacci, nuovo album in arrivo: il video su Instagram

Cosa sappiamo delle nuove canzoni di Biagio? Al momento nulla. L’artista infatti non regala nessuna anticipazione di nuova musica, ma solo una serie di siparetti con Placido.

I due giocano e scherzano, Biagio mette in mostra le sue capacità di percussionista e poi lo prende in giro chiedendogli un fa bemolle non troppo molle. Ecco la divertente clip caricata sull’account ufficiale di Antonacci:

Biagio: l’ultimo disco è Dediche e manie

Ovviamente, l’annuncio di nuova musica in arrivo ha mandato in visibilio tutti i sui fan, che già non vedono l’ora di potersi emozionare con canzoni inedite dell’artista milanese.

D’altronde, l’ultimo lavoro di Antonacci risale al 2017: stiamo parlando di Dediche e manie, che contiene canzoni famose come Fortuna che ci sei, In mezzo al mondo e Mio fratello. Da allora l’artista si è dedicato ad altri impegni, come il tour con Laura. Ma è arrivato il momento di tornare in pista con un nuovo disco.

E allora non resta che attendere qualche nuovo indizio, magari anche sul titolo e sulla data di uscita del prossimo album di Biagio. Quel che è certo è che presto l’attesa dei fan sarà finalmente premiata.