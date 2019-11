Biagio Antonacci, Ci siamo capiti male: il nuovo singolo del cantautore milanese, primo estratto dall’album Chiaramente visibili dallo spazio.

Finalmente Biagio Antonacci è tornato. Il cantautore milanese, dopo la lunga collaborazione con l’amica Laura Pausini che è confluita nello spettacolare tour congiunto negli stadi italiani, si rimette in proprio e ritorna in rotazione radiofonica con un brano inedito.

S’intotola Ci siamo capiti male ed è il primo singolo estratto dal suo nuovo album, Chiaramente visibili dallo spazio. Ascoltiamolo insieme.

Biagio Antonacci: Ci siamo capiti male

Con Ci siamo capiti male Biagio torna a cantare d’amore mettendo in risalto la sua anima latina e la ricchezza degli arrangiamenti che comporranno il suo nuovo album. Il tutto reso più ‘autunnale’ da una vena malinconica che permane per tutta la durata del pezzo.

Prodotta dallo stesso Biagio con Taketo Gohara e Placido Salamone, Ci siamo capiti male è una canzone che s’inserisce perfettamente nel repertorio già molto ricco di uno dei cantautori più apprezzati degli ultimi trent’anni in Italia.

Ecco il video ufficiale di Ci siamo capiti male:

Biagio Antonacci: nuovo album dopo il tour con Laura Pausini

Con questo primo estratto Biagio apre l’avventura di Chiaramente visibili dallo spazio, il suo quindicesimo album in studio, che arriverà nei negozi a due anni di distanza da Dediche e manie.

Un ritorno importante per l’artista, che certo negli ultimi mesi non si è adagiato sugli allori. Il 2019 è stato infatti l’anno della sua collaborazione con Laura Pausini, che portato al lancio di due singoli insieme: Il coraggio di amare e In questa nostra casa nuova. Ma soprattutto, ha dato vita al tour congiunto più emozionante degli ultimi anni nel nostro paese.