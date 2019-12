Biagio Antonacci tour 2020: le date e i biglietti dei concerti del cantautore milanese per promuovere l’album Chiaramente visibili dallo spazio.

Una residency al Teatro Carcano di Milano. Questa sarà la prima manovra promozionale di Biagio Antonacci per presentare il nuovo album, Chiaramente visibili dallo spazio. Nessun tour, dunque, per l’artista di Rozzano al momento. Tuttavia, ci sarà modo per godere della sua musica dal vivo, in un’atmosfera diversa, intima, elegante.

Ecco tutti i dettagli sugli show milanesi del cantautore milanese, reduce nel 2019 da una lunga tournée negli stadi con Laura Pausini.

Biagio Antonacci tour 2020: date

Per presentare al pubblico il suo quindicesimo album in studio, Chiaramente visibili dallo spazio, Biagio non ha annunciato per ora alcun tour tradizionale. Sarà invece protagonista di una residency al Teatro Carcano di Milano.

Per il momento non è stato svelato il calendario completo, ma solo la data d’inizio: il 29 settembre 2020. Tuttavia, per cercare di agevolare tutti i suoi fan in giro per l’italia, il cantautore ha dichiarato che verrà realizzata un’app che informerà su tutte le soluzioni di viaggio, i treni, i parcheggi e ogni altro elemento necessario per rendere l’arrivo a Milano un sogno privo di stress. Intanto, è partita oggi la vendita dei biglietti sul circuito TicketOne.

Di seguito il post dell’artista:

Biagio Antonacci presenta Chiaramente visibili dallo spazio

Nel suo post Biagio ha annunciato che durante gli spettacoli ci sarà solo lui sul palco, per condividere con il massimo dell’intimità le sue canzoni insieme ai fan propri fan.

E le canzoni saranno sia quelle del nuovo album Chiaramente visibili dallo spazio, sia quelle più amate dai fan, le migliori della sua carriera, presentate con nuovi arrangiamenti semplici al massimo, per suonarle “così come sono nate“.