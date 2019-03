Erano passate da poco le 20,30 quando, a Bologna, il 19 marzo del 2002, una manciata di proiettili sparati dalle ultime Brigate Rosse colpiva il professor Marco Biagi che stava rientrando in bicicletta a casa sua. Finiva così prematuramente (aveva solo 52 anni) la vita e tutto quello straordinario impegno di studio e di ricerca che il docente universitario a Modena, aveva dedicato a uno dei temi più spinosi per il nostro Paese: il lavoro. Voleva, Biagi, un mercato del lavoro più moderno, più inclusivo, voleva dare più spazio ai giovani e alle donne, e ai gruppi che ne rimangono esclusi. E, soprattutto, voleva un mercato europeo: una caratteristica fondamentale, anzi il filo conduttore principale, dell’opera di Marco Biagi è stato, infatti, l’impegno nella comparazione e l’attenzione interdisciplinare coltivata con cultori di esperienze diverse. Biagi è stato un pioniere dell’applicazione della tecnica del benchmarking, un metodo volto alla raccolta scientifica delle buone prassi internazionali in materia di politiche del lavoro.

Fonte