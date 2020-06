Beyoncé premiata ai Bet Awards: il discorso della cantante, che invita tutti a votare per le prossime presidenziali.

Le presidenziali americane hanno ottenuto l’endorsement di Beyoncé. La popstar americana ha invitato tutti a non esimersi dal votare alle prossime elezioni, perché da quel voto dipendono le nostre vite.

Una vera e propria discesa in campo, da parte della signora Carter-Knowles, avvenuta nel discorso ai Bet Award, manifestazione che è stata tenuta, in versione virtuale, il 28 giugno: “Dobbiamo votare come se le nostre vite dipendessero da questo, perché è proprio così. Votare nelle prossime elezioni è il modo per mettere fine a un sistema razzista e diseguale“.

Beyoncé invita tutti a votare alle prossime elezioni

Un messaggio importante quello della cantante ex Destiny’s Child, che arriva in un momento particolarmente delicato per le comunità afroamericane, dopo l’uccisione di George Floyd e le proteste figlie del movimento Black Lives Matter.

Beyoncé

Miss Knowles, che pubblicerà il 31 luglio il visual album Black Is King, è stata premiata ai Bet Award con il Premio Umanitario per le sue numerose iniziative nel sociale. Ovviamente, l’artista ha voluto dedicare questo riconoscimento al movimento Black Lives Matter e ai suoi attivisti.

Il discorso di Beyoncé contr il razzismo

La cantante, che ormai è un simbolo dell’orgoglio afroamericano in America ed è stata in prima linea anche nella lotta al Covid-19, è stata introdotta dall’ex first lady Michelle Obama, che ne ha sottolineato il suo impegno sociale: “Lo vedete in tutto ciò che fa, dalla musica che dà voce alla gioia nera e al dolore nero, al suo attivismo che chiede giustizia per le vite delle persone nere“.

Parole importanti che rendono ancora più prezioso il contributo di Beyoncé nella lotta non solo al razzismo in America e nel mondo, ma anche ad ogni manifestazione di sessismo.

Di seguito l’offical audio di Black Parade: