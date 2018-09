Il falò di Stefano Bettarini e Nicoletta Larini a Temptation Island Vip ha attirato molte critiche a causa di alcune esternazioni dell’ex calciatore un po’ discutibili (come il fatto che le donne debbano cucinare per il compagno).

Queste critiche, ovviamente, sono state rivolte tutte sul profilo Instagram di Bettarini che è stato letteralmente sommerso di offese.

A prendere le sue parti è stato Niccolò, figlio maggiore del Betta, che in un commento ha scritto:

“La gente giudica, parla e straparla, critiche ci stanno ora come sempre, purché costruttive…i motivi per cui sparate puttanate da dietro una tastiera non vi renderà la vita meno infelice di quanto già lo sia..ma di questo non me ne frega un cazzo…. volevo solo dire due cose, la gente fa errori, ma non per questo va classificata subito soprattutto non conoscendo di chi o cosa si stia parlando…Stefano oltre che a essere un PADRE esemplare è un UOMO con i controcogli*ni che si è fatto da se. Detto questo..sempre con te babbo”.