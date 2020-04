“Sappiamo tutti, è inutile che ce lo nascondiamo, che non è che abbiamo sconfitto il virus. Non lo abbiamo debellato, non lo abbiamo eliminato dal nostro Paese. Purtroppo, il virus continuerà ad esserci. Quindi sarà necessario sempre più riorganizzare la struttura dei nostri ospedali. Perché basta il ricovero di un Covid-19 per bloccare di fatto tutte le attività normali di quell’ospedale”. Lo ha detto Guido Bertolaso, consulente del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per realizzare l’ospedale Covid in Fiera a Milano, in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Quarta Repubblica’, in onda questa sera in prima serata su Retequattro, rispondendo a una domanda sull’incarico di costruire un altro ospedale dedicato al Covid-19 a Civitanova Marche.

