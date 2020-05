“I cooperanti italiani devono andare con organizzazioni serie e strutturate, che mai manderebbero ragazzi allo sbaraglio. Facciamo un’analisi seria su quelle organizzazioni che mandano questi ragazzi in situazioni a rischio”. Lo ha detto Guido Bertolaso, ex capo della Protezione civile, intervenendo a Quarta Repubblica. E sui rapitori di Silvia Romano che fanno capo ad Al-Shabaab, Bertolaso è netto: “Non ci possono essere assoluzioni verso questi criminali, sono professionisti del terrorismo e non credo che sia stato casuale che abbiano tenuto questa povera ragazza per 18 mesi”.

